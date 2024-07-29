В России «портивших вид» бойцов СВО загнали в вагоны перед прибытием пассажирского поезда

В Рязани участников специальной военной операции (СВО) загнали в вагоны эвакуационного поезда перед прибытием пассажирского состава. Это было сделано потому, что бойцы «портили вид», утверждает военный, чей рассказ приводит Telegram-канал «ХИЛЕР | HEALER».
Военнослужащий отметил, что он и другие находившиеся в санитарном поезде бойцы не обижаются на случившееся. «Ну это все ерунда, мы все все понимаем», — сказал он.
При этом в Тамбове участников СВО встречали аплодисментами, продолжил солдат. «Было очень приятно», — добавил он и поблагодарил горожан и волонтеров, встретивших его на перроне.
Ранее в Перми пассажирский состав задержали на 40 минут из-за массовой драки с участием бойцов спецоперации. На опубликованных фотографиях видно массовое скопление людей на железнодорожной станции, в том числе правоохранителей. Зачинщиков потасовки сняли с поезда.