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11:37, 29 июля 2024Россия

В России «портивших вид» бойцов СВО загнали в вагоны перед прибытием пассажирского поезда

На вокзале в Рязани бойцов СВО загнали в вагоны перед прибытием поезда
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Рязани участников специальной военной операции (СВО) загнали в вагоны эвакуационного поезда перед прибытием пассажирского состава. Это было сделано потому, что бойцы «портили вид», утверждает военный, чей рассказ приводит Telegram-канал «ХИЛЕР | HEALER».

Военнослужащий отметил, что он и другие находившиеся в санитарном поезде бойцы не обижаются на случившееся. «Ну это все ерунда, мы все все понимаем», — сказал он.

При этом в Тамбове участников СВО встречали аплодисментами, продолжил солдат. «Было очень приятно», — добавил он и поблагодарил горожан и волонтеров, встретивших его на перроне.

Ранее в Перми пассажирский состав задержали на 40 минут из-за массовой драки с участием бойцов спецоперации. На опубликованных фотографиях видно массовое скопление людей на железнодорожной станции, в том числе правоохранителей. Зачинщиков потасовки сняли с поезда.

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      Алан Босиков
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