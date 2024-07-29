В России семья захотела выкопать из могилы тело бойца СВО с одной целью

На Урале семья бойца СВО захотела выкопать его тело из могилы

На Урале семья участника специальной военной операции (СВО) захотела выкопать тело мужчины из могилы. О том, какие цели преследуют родственники бойца, они рассказали сетевому изданию «Е1.ру».

Сестра военнослужащего добивается разъяснений об истинной причине смерти брата. Она не согласна с выводами судмедэксперта. В частности, в заключении было дано описание селезенки, которую мужчине удалили около 20 лет назад. «Я готова выкопать брата, чтобы было проведено расследование», — заявила россиянка.

Мужчина ушел на СВО осенью 2023-го года, у него был опыт боевых действий на территории Чечни. Бывший сослуживец уральца рассказал семье бойца, что у него были конфликты в воинской части. Родственники считают, что солдат мог стать жертвой расправы.

Ранее в Краснодаре разрыли могилу участвовавшего в СВО офицера через год после похорон. После этого мужчину перезахоронили в родном городе в Тамбовской области.