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13:31, 29 июля 2024Россия

В России семья захотела выкопать из могилы тело бойца СВО с одной целью

На Урале семья бойца СВО захотела выкопать его тело из могилы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На Урале семья участника специальной военной операции (СВО) захотела выкопать тело мужчины из могилы. О том, какие цели преследуют родственники бойца, они рассказали сетевому изданию «Е1.ру».

Сестра военнослужащего добивается разъяснений об истинной причине смерти брата. Она не согласна с выводами судмедэксперта. В частности, в заключении было дано описание селезенки, которую мужчине удалили около 20 лет назад. «Я готова выкопать брата, чтобы было проведено расследование», — заявила россиянка.

Мужчина ушел на СВО осенью 2023-го года, у него был опыт боевых действий на территории Чечни. Бывший сослуживец уральца рассказал семье бойца, что у него были конфликты в воинской части. Родственники считают, что солдат мог стать жертвой расправы.

Ранее в Краснодаре разрыли могилу участвовавшего в СВО офицера через год после похорон. После этого мужчину перезахоронили в родном городе в Тамбовской области.

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      Алан Босиков
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