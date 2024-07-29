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19:04, 29 июля 2024Экономика

В России выявили тысячи нелегальных компаний

ЦБ РФ в первом полугодии выявил 3495 нелегальных компаний

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В первом полугодии 2024 года Банк России выявил в стране 3495 организаций с признаками нелегальной деятельности. Об этом говорится в публикации ЦБ РФ.

Около половины нелегальных компаний имели признаки финансовых пирамид, еще 30 процентов пришлось на нелегальных кредиторов. При этом большинство мошеннических проектов использовали для рекламы и продвижения своих предложений социальные сети и мессенджер Telegram, отметил регулятор. За шесть месяцев по инициативе Банка России были заблокированы более 8 тысяч интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным компаниям с потенциальной аудиторией около 23 миллионов человек.

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В Центробанке рассказали, что часто уловки злоумышленников построены на санкционной тематике. Так, россиянам могут предлагать возможность торговать иностранными активами или инвестировать в западные компании. При этом оплатить услуги и перевести средства для инвестиций мошенники предлагают через зарубежные платежные сервисы или криптовалюту.

Большинство (59 процентов) выявленных за январь-июнь пирамид привлекали средства клиентов именно в криптовалютах. Регулятор объяснил, что такие финансовые инструменты позволяют преступникам сохранить анонимность, а их клиенты сталкиваются с невозможностью доказать обман.

В России с 25 июля изменился механизм возврата гражданам тех денег, которые у них похитили мошенники. Если банк перевел средства на счет злоумышленников (который находится в соответствующей базе регулятора), предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все деньги в полном объеме, заявил начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

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