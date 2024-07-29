Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 29 июля 2024Мир

В США усомнились в легитимности выборов в Венесуэле

Блинкен: США опасаются, что выборы в Венесуэле не отражают волю граждан
СюжетПрезидентские выборы в США
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Issei Kato / Reuters

США опасаются, что результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов не отражают волю граждан страны. О сомнениях в их легитимности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press.

«Блинкен заявил, что у США есть "серьезные опасения" в том, что объявленные результаты выборов в Венесуэле не отражают волю народа», — говорится в сообщении со ссылкой на цитату главы Госдепа США.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов. Результаты выборов также не признали Аргентина, Чили и Перу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

      В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

      Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

      Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше