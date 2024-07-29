В США усомнились в легитимности выборов в Венесуэле

Блинкен: США опасаются, что выборы в Венесуэле не отражают волю граждан

США опасаются, что результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов не отражают волю граждан страны. О сомнениях в их легитимности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press.

«Блинкен заявил, что у США есть "серьезные опасения" в том, что объявленные результаты выборов в Венесуэле не отражают волю народа», — говорится в сообщении со ссылкой на цитату главы Госдепа США.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов. Результаты выборов также не признали Аргентина, Чили и Перу.