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12:35, 29 июля 2024Забота о себе

Врач раскрыла способы справиться с социофобией

Фото: freepik / Freepik

Справиться с социофобией — устойчивым страхом взаимодействия с другими людьми — помогут психотерапия и техники самопомощи, заявила невролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Яна Ковальская. Некоторые из них она перечислила «Ленте.ру».

По словам врача, социальная тревожность может проявляться:

  • эмоционально
  • физически: тремор рук, дрожание голоса, повышенное потоотделение, покраснение лица
  • поведенческими реакциями, среди которых -- избегание провоцирующих тревогу ситуаций, возможность посещать мероприятия только в сопровождении близких, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами для уменьшения напряжения

При этом Ковальская отметила, что справиться с этой проблемой можно. Она подчеркнула, что существуют различные техники самопомощи.

Можно выписывать в блокнот мысли и ощущения и их конфронтацию через технику «Да, но…». Например: «Да, на выступлении я буду волноваться и меня будет дрожать голос, но волноваться — это нормально, у меня интересная тема доклада, мои коллеги — неплохие люди, в случае сильного волнения они скорее посочувствуют, чем осудят»

Яна Ковальскаяневролог

В момент социального взаимодействия невролог посоветовала стараться не прятаться в телефон или за друзей, а постараться хотя бы короткое время оставаться в контакте с окружающими. Затем необходимо «присвоить себе после этот опыт как пережитый и доступный», и постепенно продолжать получать его.

В случае, если справиться с социофобией самостоятельно не получается, Ковальская призвала обраться к специалисту. «Основным методом лечения социальной тревоги является психотерапия, но врач может назначить антидепрессанты или другие необходимые лекарства», — уточнила врач.

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      Наталья Обрядина
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