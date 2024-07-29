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10:11, 29 июля 2024Из жизни

Выглядящая на 13 лет замужняя женщина рассказала о связанных с этим проблемах

The Sun: выглядящая на 13 лет женщина рассказала о проблемах с покупкой алкоголя

Фото: Pedro Henrique Santos / Unsplash

29-летняя жительница Великобритании рассказала, что из-за моложавой внешности вынуждена постоянно доказывать свой возраст при покупке спиртного. Ее историю публикует The Sun.

Кей Маккензи из графства Суррей выглядит настолько молодо, что люди, которые видят ее впервые, зачастую думают, что она школьница. Кроме того, женщина сталкивается с проблемами, когда пытается купить алкоголь — ей приходится каждый раз предъявлять удостоверение личности. При этом продавцы очень удивляются, когда обнаруживают, что она родилась в 1994 году. Обычно окружающие считают, что ей «13 или около того».

Маккензи давно замужем и работает в музыкальном театре, однако новые знакомые в первую очередь пытаются узнать, когда у нее выпускные экзамены в школе. Она призналась, что раньше болезненно реагировала на такие вопросы. «Раньше я страшно обижалась, но теперь, когда мне уже под 30, я воспринимаю это как настоящее благословение», — сказала британка.

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Женщина также рассказала, что, узнав ее настоящий возраст, люди сразу спрашивают о секрете моложавой внешности. Однако Маккензи утверждает, что никакого секрета нет — дело только в хорошей генетике.

«Я живу самой обычной жизнью, у меня нет специального режима. Думаю, мне просто досталось одно из таких лиц», — пошутила британка. При этом Маккензи призналась, что ощущает себя намного моложе 29 лет.

Ранее 48-летняя жительница Великобритании, которая выглядит на 20 лет, раскрыла секреты моложавой внешности. В первую очередь она посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом.

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      Никита Савин
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