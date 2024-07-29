Женщина изменила мужу со звездой и пожаловалась на необычную реакцию друзей

Женщина изменила супругу со звездой и рассказала об этом в аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter), публикующем истории подписчиков анонимно. Ее историю приводит издание Mirror.

По словам женщины, когда ее муж был за границей, она переспала со знаменитым шеф-поваром и удивилась необычной реакции своих друзей на этот поступок. «Мои подруги знают об этом и купили мне его книгу на Рождество. Я была огорчена, когда открыла этот подарок в присутствии семьи», — написала она.

Большинство комментаторов возмутились тем, что автор поста злится на друзей, а не стыдится своей неверности. Они также высказали уверенность в том, что рано или поздно ее супруг узнает о произошедшем.

Ранее жительница США по требованию подруги наняла частного детектива для слежки за супругом и пожалела об этом. Муж узнал о слежке через два года после ее завершения.