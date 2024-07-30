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11:03, 30 июля 2024Россия

23-летняя россиянка упала с 15-го этажа во время первой брачной ночи

KP.RU: в Петербурге девушка упала с 15-го этажа во время первой брачной ночи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка упала с 15-го этажа во время первой брачной ночи. Как выяснила KP.RU, спасти россиянку медикам не удалось.

По сведениям издания, прохожие заметили лежащую горожанку под окнами многоэтажки на Варшавской улице. Они вызвали бригаду скорой помощи. Как рассказал источник в правоохранительных органах, пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

В момент происшествия девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, поделился собеседник KP.RU.

Соседи отметили, что между влюбленными нередко случались конфликты. Стражи правопорядка поговорили с мужчиной о случившемся. Он пояснил, что не причастен к трагедии.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга надругался над девушкой младшего брата, которая проживает с ними в одной квартире.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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