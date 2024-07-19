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12:35, 19 июля 2024Россия

Россиянин надругался над живущей с ним в одной квартире девушкой брата

E1.ru: екатеринбуржец надругался над живущей с ним в квартире девушкой брата

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга надругался над девушкой своего младшего брата, которая проживает с ними в одной квартире. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Как выяснило издание, пострадавшая россиянка скрывала все от своего возлюбленного, она написала заявление о преступлении только спустя месяц.

По словам девушки, 30-летний екатеринбуржец начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания, когда ее парень находился на работе. Последний трудится охранником.

26-летняя жительница Урала отметила, что издевательства в разной форме со стороны родственника возлюбленного продолжались около полутора месяца.

В свою очередь родственники мужчины подвергли сомнению эту информацию. «В этой истории странно, что девушка не рассказала об этом сначала парню, чтобы он по-мужски поговорил с братом. Не исключаю, что виной всему квартирный вопрос», — поделился один из источников.

В свердловском управлении Следственного комитета России пока комментариев по ситуации не давали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 39-летний мужчина почти полгода насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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