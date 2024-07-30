Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

Друг Аффлека Смит признался, что актер переживает из-за развода с Лопес

Один из лучших друзей Бена Аффлека режиссер Кевин Смит признался, что актер плохо справляется с расставанием со своей супругой, певицей Дженнифер Лопес. Об этом он рассказал изданию People.

По словам автора хитов «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб», Аффлек старается казаться внешне спокойным и даже радостным, но на деле много пьет и заедает стресс.

«Я один из самых ненадежных его друзей, но вижу, что он явно переживает трудные времена. Моя жена постоянно говорит: "Иди, поговори с ним". Но я просто не хочу вторгаться в их отношения, чтобы не навредить», — признался Смит.

Звездная пара, которую фанаты в соцсетях называют «Беннифер», сыграла свадьбу в июле 2022 года, но уже несколько месяцев не появляется вместе на публике. Ранее Аффлек вышел в свет без обручального кольца, чем подогрел слухи о расставании с певицей.