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12:55, 30 июля 2024Культура

Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

Друг Аффлека Смит признался, что актер переживает из-за развода с Лопес

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Один из лучших друзей Бена Аффлека режиссер Кевин Смит признался, что актер плохо справляется с расставанием со своей супругой, певицей Дженнифер Лопес. Об этом он рассказал изданию People.

По словам автора хитов «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб», Аффлек старается казаться внешне спокойным и даже радостным, но на деле много пьет и заедает стресс.

«Я один из самых ненадежных его друзей, но вижу, что он явно переживает трудные времена. Моя жена постоянно говорит: "Иди, поговори с ним". Но я просто не хочу вторгаться в их отношения, чтобы не навредить», — признался Смит.

Звездная пара, которую фанаты в соцсетях называют «Беннифер», сыграла свадьбу в июле 2022 года, но уже несколько месяцев не появляется вместе на публике. Ранее Аффлек вышел в свет без обручального кольца, чем подогрел слухи о расставании с певицей.

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      Андрей Шеньшаков
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