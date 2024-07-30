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18:31, 30 июля 2024Россия

Глава «шариатского патруля» покинул Россию и обратился к своему окружению. Что он сказал?

Глава созданного мигрантами «шариатского патруля» в Мытищах покинул Россию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в Мытищах, покинул Россию. На своей странице в соцсетях юноша Самандар опубликовал обращение и прикрепил фотографию пачки сигарет, намекнув, что находится в другой стране.

«Те люди, которые написывают мне все еще всякие гадости и предлагают увидеться. Дам вам маленький намек. Посмотрите на пачку сигарет, и можно будет понять, в какой я стране. Дальше сами думайте», — обратился он к подписчикам, добавив, чтобы ему прекратили писать «всякие глупости».

Кроме того, Самандар указал на разницу во времени. По предположениям комментаторов, главарь «патруля» может находиться в Таджикистане.

В конце своего обращения он подчеркнул, что люди больше не заставят его реагировать эмоционально. «Я понимаю, что снова хотите вывести меня на эмоции, чтобы снова перефразировать мои слова и выставить все по-другому. Не пытайтесь», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Накануне главарь банды извинился за свои слова

Самандар записал видеообращение, в котором принес извинения. В частности, за слова о том, что они с братьями «и в аду наведут порядок», а также за видеоролики с элементами насилия.

«Хочу принести искренние извинения перед всеми порядочными людьми. Ни в коем случае не хотел задеть народ России, потому что уважаю и приветствую каждого, кто придерживается простых русских понятий. Я вырос в России и очень люблю эту страну всем сердцем», — заявил он.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Также стало известно, что главарь «шариатского патруля» является гражданином России. Паспорт он получил в 2023 году в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, на тот момент уже давно проживал в Подмосковье. По некоторым данным, срок действия российского паспорта Самандара истекает в 2025 году.

Группа мигрантов нападала на прохожих в Подмосковье

На «шариатский патруль» стали жаловаться жители подмосковных Мытищ. Банда обосновалась там и систематически унижала сверстников. В числе жалоб от местных жителей — избиения прохожих и нападения на девушек, которых мигранты обвиняли в ношении «неприличной одежды».

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На данный момент в отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Оно находится на личном контроле председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина. Также глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил перед своими подчиненными задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».

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      Маргарита Миронова
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