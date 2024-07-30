Информация о лидерстве России по объему уничтожения деревьев оказалась недостоверной

Информация о лидерстве России по уничтожению деревьев оказалась недостоверной

Информация о лидерстве России по объему уничтожения деревьев оказалась недостоверной.

Портал «ЭкоДело» утверждает, что Россия якобы находится на первом месте по уничтожению лесов. Ресурс приводит статистику за 2013 год.

По данным проекта по мониторингу состояния лесов Global Forest Watch Института мировых ресурсов, в 2023 году лидировали в мире по вырубке лесов Бразилия, Индонезия и Боливия, за ними следует Демократическая Республика Конго. Для анализа проект использовал спутниковые снимки, а большая часть данных была собрана учеными из Университета Мэриленда.

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Согласно глобальной оценке лесных ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более половины (54 процента) лесов мира приходится на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и Китай. Россия является мировым лидером по лесным ресурсам.

По данным организации, в период 2010-2020 годов самые высокие темпы годового чистого сокращения площади лесов отмечались в Африке.

Сообщение о том, что Россия якобы находится на первом месте по уничтожению лесов, не получило широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»