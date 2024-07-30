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11:55, 30 июля 2024Россия

Мать с дочерью вернулись с Украины в российский город и подверглись избиениям

Мать с дочерью вернулись с Украины в Ростов и подверглись избиениям соседа

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Мать с дочерью вернулись с Украины в Ростов-на-Дону и подверглись избиениям со стороны соседа. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Как выяснило издание, женщина в 2011 году вышла замуж и уехала в Киев. Спустя шесть лет в браке женщина подала на развод. Россиянка забрала ребенка и отправилась в родной город. Она разместилась в трехкомнатной квартире, две трети которой ей подарил брат.

Почти сразу же женщину с ребенком начал донимать сосед. Он заставлял их жить по своим правилам — запрещал водить гостей, покупать новые вещи для дома. Россиянка поделилась, что любые возражения мужчина отвергал и распускал руки. Когда он сломал женщине палец, она пошла в полицию.

В отношении соседа было возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина на суде отрицал. Сейчас он продолжает сидеть дома, издевательства над женщиной и ее дочерью не прекратились.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет из-за участия в спецоперации на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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