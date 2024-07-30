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14:54, 30 июля 2024Мир

Мелони оценила роль Китая в конфликте на Украине

Мелони назвала Китай ключевым игроком в урегулировании конфликта на Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Florence Lo / Reuters

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони назвала Китай ключевым игроком в урегулировании конфликта на Украине. Ее слова приводит The Japan Times.

«Я считаю, что Китай может стать, исходя из принципов суверенитета и территориальной целостности, к которым он всегда апеллирует, ключевым игроком в определении элементов справедливого мира», — отметила политик.

Мелони добавила, что Пекин является важной заинтересованной стороной в поиске решения конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мелони отправилась в Китай, чтобы наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии нестабильных выборов в США. Отмечалось, что ходе визита Мелони затронет тему специальной военной операции на Украине и конфликта между Израилем и ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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