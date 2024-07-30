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20:18, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Мошенники украли миллионы рублей у российских сирот

«Газета.Ru»: во Владивостоке мошенники украли у сирот 3,8 миллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке вынесен приговор двоим мошенникам, разработавшим схему кражи денег со счетов детей-сирот. Как сообщает со ссылкой на УФСБ по Приморскому краю «Газета.Ru», суммарно с октября 2018 года по март 2019-го им удалось украсть более 3,8 миллиона рублей у семи жертв.

На скамье подсудимых оказались Д. В. Найденов, сам ранее воспитывавшийся в детском доме, и В. А. Оваян. Найденов вступал в переписку с сиротами в социальной сети «Вконтакте» и сообщал, что они выиграли мобильный телефон. Для получения приза жертвам нужно было ввести логин и пароль от своего аккаунта «Вконтакте» на фишинговой странице, после чего контроль над учетной записью с привязанной к ней банковской карте переходил к мошенникам.

После этого Найденов передавал сведения Оваяну, который, в свою очередь, связывался с менеджером одного из крупнейших российских банков — С. Б. Лилеткой. Тот подделывал заявления от имени сирот на приобретение различных товаров за счет хранящихся на карточке пенсионных и других накоплений. На самом же деле деньги отправлялись на счета Найденова и Оваяна.

Все участники группы были задержаны в марте 2021 года. Найденова приговорили к 4,5 года заключения, Оваяна — к четырем годам лишения свободы. Лелетка получил год условного срока.

Тем временем в Белгородской и Воронежской областях сотрудники ФСБ задержали 10 помощников телефонных мошенников. У них изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, 10 SIM-боксов и более тысячи SIM-карт.

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      Олег Давыдов
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