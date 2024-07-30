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13:18, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине начали формировать отряды «полицаев»

Кастюкевич: власти Украины начали формировать отряды «полицаев» в Херсоне

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины стали формировать отряды «полицаев» в Херсоне. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.

«Киевский режим, сродни фашистам, в подконтрольном русском городе Херсоне создают отряды полицаев», — сказал он.

По его словам, это только усугубило ситуацию с мародерством и преступностью, которые царят в городе. Он сослался на местных жителей, которые жалуются на правоохранителей, ведущих себя хуже, чем военные. Они чувствуют себя хозяевами города и могут забирать любую вещь, которая им понравится.

Ранее в Херсонской области заявили об угрозах мирным жителям со стороны Вооруженных сил Украины. Подполье сообщило, что жителей сел Правдино и Миролюбивка насильно заставляют уезжать в сторону Николаева.

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      Илья Таксюр
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