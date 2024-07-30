Российские солдаты потребовали от мигрантов соблюдать законы РФ

Российские военнослужащие с оружием в руках записали видеообращение к мигрантам. Действующие участники специальной военной операции (СВО) на Украине призвали иностранных граждан, приехавших в Россию, соблюдать местные законы.

Бойцы предупредили, что нарушителей «ожидает одна единственная судьба»

На видеозаписи один из бойцов в камуфляжной одежде заявил, что в последнее время очень острой проблемой в российском обществе становится ситуация с ростом числа преступлений, совершаемых мигрантами или людьми, недавно получившими гражданство РФ. Он подчеркнул, что данное обращение — это призыв для всех тех уроженцев других государств, проживающих в России, кто по какой-либо причине не хочет соблюдать принятые в стране законы и общественные нормы.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец напомнил о словах главы государства, что Россия является многонациональной страной со свободой вероисповедания. «Мы одинаково и с уважением относимся к любой из религий. В этом и есть наше единение. В этом и есть наша сущность. В этом и есть наша общность», — подчеркнул он.

И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны России, нашей Родины, если он полагает, что он может пренебрегать общественными и этическими нормами, которые складывались веками в нашем государстве, то ему не место среди нас военнослужащий ВС РФ

В частности, сказал он, до военных дошли сообщения о «грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО». По его словам, всех тех, кто не исполняет законы России, плохо или неуважительно относится к населению, «ожидает одна единственная судьба». «О ней вы можете спросить у наших врагов», — пояснил он.

Также герой ролика предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне СВО.

Ранее стало известно о росте экстремистских преступлений мигрантов в России

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что за минувшее полугодие число экстремистских преступлений в России, совершенных мигрантами, увеличилось на 55 процентов. В частности, со стороны приезжих на пять процентов увеличилось количество изнасилований и на 25 процентов — число развратных действий в отношении детей. Бастрыкин подчеркнул, что проблема преступности среди иностранцев связана со злоупотреблениями правоохранителей, сотрудников контролирующих органов и работодателей. Глава СК также выступал за изменение миграционной политики.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В последнее время в России начало фиксироваться все больше инцидентов с мигрантами. Так, после жалоб на мигрантов в подмосковном Одинцово СК РФ завел дело о халатности. Известно, что участники и ветераны боевых действий обратились к главе ведомства Бастрыкину и заявили, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.

До этого сообщалось о другом происшествии с прибывшими в Россию иностранцами. 18 июля нападению со стороны мигрантов в Самаре подвергся депутат Госдумы Михаил Матвеев. Парламентарий стал свидетелем того, как группа приезжих из трех мужчин задирает прохожих. Депутат вместе с водителем попытались остановить конфликт, однако почти сразу Матвеев получил удар в голову. После произошедшего парламентарий рассказал, что получил около восьми тысяч гневных комментариев в адрес иностранцев.