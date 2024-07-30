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20:27, 30 июля 2024Моя страна

Необычные травяные лабиринты на российском пляже попали на видео

На пляже Находки обнаружили два загадочных травяных лабиринта из овса

На пляже в российском регионе заметили загадочные травяные лабиринты. Об обнаружении удивительных композиций жительницей Находки Еленой сообщила российская журналистка Анна Шарипова в Telegram-канале.

Отмечается, что необычные зеленые арт-объекты расположены на пляже под горой Сестра в Находке Приморского края. Всего на берегу залива находятся два лабиринта в форме круга, оба выращены из овса. Один из них постарше, а другой, где трава совсем молодая, помладше.

«Десять минут примерно от входа до выхода из лабиринта. В центре я загадала желание, просто фантастика», — рассказала Елена.

Интернет-пользователи восхитились в комментариях новой достопримечательностью и похвалили неизвестного автора лабиринтов. Видеозапись с пляжа разошлась по местным новостным каналам.

Ранее сообщалось, что на полях Омской области заметили загадочные геометрические узоры. Круги и абсолютно симметричные квадраты были обнаружены сразу в нескольких местах Большереченского района региона. При этом неизвестно, кто является автором таинственных рисунков.

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      Варвара Кошечкина
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