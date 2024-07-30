Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 30 июля 2024Мир

Охрану вице-канцлера Германии усилили из-за угроз расправы

Welt: охрану вице-канцлера Германии Хебека усилили из-за угроз расправы

Фото: Christian Mang / Reuters

Охрану вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека усилили в связи с поступлением анонимных угроз расправы. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники.

Отмечается, что уровень безопасности Хабека был повышен из-за около 700 жалоб политика на угрозы. «Твоя голова покатится, у тебя есть выбор, будет это мирно, или мы сделаем это силой. Мы тебя повесим», — говорится в одном из писем.

Кроме того, авторы писем обращались к политику, угрожая, что он «заслуживает, чтобы его застрелили», и «ни один телохранитель не сможет защитить его в случае необходимости».

Хабек в интервью изданию заявил, что эта ненависть отравляет политический дискурс и направлена на запугивание и создание атмосферы страха.

Ранее стало известно, что дед и прадед вице-канцлера Германии были нацистскими офицерами. По данным газеты Bunte, его прадед Вальтер Гранцов даже принадлежал к самому близкому кругу руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше