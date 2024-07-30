Охрану вице-канцлера Германии усилили из-за угроз расправы

Welt: охрану вице-канцлера Германии Хебека усилили из-за угроз расправы

Охрану вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека усилили в связи с поступлением анонимных угроз расправы. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники.

Отмечается, что уровень безопасности Хабека был повышен из-за около 700 жалоб политика на угрозы. «Твоя голова покатится, у тебя есть выбор, будет это мирно, или мы сделаем это силой. Мы тебя повесим», — говорится в одном из писем.

Кроме того, авторы писем обращались к политику, угрожая, что он «заслуживает, чтобы его застрелили», и «ни один телохранитель не сможет защитить его в случае необходимости».

Хабек в интервью изданию заявил, что эта ненависть отравляет политический дискурс и направлена на запугивание и создание атмосферы страха.

Ранее стало известно, что дед и прадед вице-канцлера Германии были нацистскими офицерами. По данным газеты Bunte, его прадед Вальтер Гранцов даже принадлежал к самому близкому кругу руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом