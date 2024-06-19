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17:31, 19 июня 2024Мир

У вице-канцлера Германии обнаружили родственников-нацистов

Bunte: дед и прадед вице-канцлера Германии Хабека были нацистскими офицерами
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Дед и прадед вице-канцлера Германии Роберта Хабека были нацистскими офицерами. Об этом сообщает издание Bunte.

«Дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912 — 1952) был оберштурмфюрером СА в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887 — 1952) даже принадлежал к самому близкому кругу руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был командиром бригады СС и был осужден как военный преступник», — пишет газета.

Ранее издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта.

В МИД ФРГ заявили, что министр не знала таких подробностей из прошлого своей семьи. В частности, она отрицала свою осведомленность о том, что является внучкой полковника Вальдемара Бербока, который во время Второй мировой войны был активным сторонником идеологии нацистской Германии.

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      Лина Пивоварова
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