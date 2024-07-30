Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Парень включил порно и попал в неловкую ситуацию

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он попал в неловкую ситуацию, когда включил дома порно. По словам парня, он беспокоится, что из-за произошедшего его ждет серьезный разговор с родителями.

Автор поста рассказал, что недавно его родители уехали на вечеринку, а он собирался отправиться туда немного позже. «Пока я был один дома, решил посмотреть видео для взрослых. Я открыл Reddit и стал листать ленту, пока не наткнулся на ролик со звуком», — отметил он.

Молодой человек уточнил, что обычно отключает функцию Bluetooth на телефоне, когда смотрит порно. Однако в этот раз парень забыл это сделать, из-за чего его смартфон подсоединился к автомобилю родителей, и у них в колонках заиграла звуковая дорожка из видео для взрослых. При этом он добавил, что просматривал ЛГБТ-контент (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Материалы по теме:
«Оно разрушило мою жизнь» Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
«Оно разрушило мою жизнь»Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
17 февраля 2024
Порноактрис заменяет искусственный интеллект. Кто и почему готов платить за порно с несуществующими девушками?
Порноактрис заменяет искусственный интеллект.Кто и почему готов платить за порно с несуществующими девушками?
7 мая 2024

Рассказчик поначалу подумал, что его смартфон подсоединился к его беспроводным наушникам. Но затем на его телефон пришло уведомление о том, что соединение с автомобилем родителей было разорвано, благодаря чему он осознал свою ошибку. «Я сходил на вечеринку, и мне не задавали никаких вопросов, однако атмосфера была не та. Уверен, что, когда мы придем домой, мне устроят разговор на тему того, гей я или нет», — заключил он.

В комментариях некоторые пользователи признались, что попадали в аналогичные ситуации. Другие дали парню совет, как избежать неловкости в разговоре с родителями. «Скажи им, что тебя разыграли», «Чувак, тебе 19 лет, уверен, у тебя есть друзья-придурки, которые любят пересылать порно, замаскированное под новости или что-то подобное», — порекомендовали комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил посмотреть порно с девушкой и столкнулся с ее внезапной реакцией. Многие комментаторы сочли поведение его возлюбленной странным.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Когда эти разработки появятся в американских войсках?

      Минобороны отчиталось об ударах «Гиацинтами» по опорным пунктам ВСУ

      В Британии выступили с требованием к Шольцу

      Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

      В российском регионе уничтожили четыре ракеты ВСУ

      В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

      Конструктор показал вычислитель Су-57

      В России заметили рост спроса на необычный тип туризма

      В России начались плановые учения ВМФ

      Школьница из Луганска рассказала о поддержке от США и Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше