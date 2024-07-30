Парень включил порно и попал в неловкую ситуацию

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он попал в неловкую ситуацию, когда включил дома порно. По словам парня, он беспокоится, что из-за произошедшего его ждет серьезный разговор с родителями.

Автор поста рассказал, что недавно его родители уехали на вечеринку, а он собирался отправиться туда немного позже. «Пока я был один дома, решил посмотреть видео для взрослых. Я открыл Reddit и стал листать ленту, пока не наткнулся на ролик со звуком», — отметил он.

Молодой человек уточнил, что обычно отключает функцию Bluetooth на телефоне, когда смотрит порно. Однако в этот раз парень забыл это сделать, из-за чего его смартфон подсоединился к автомобилю родителей, и у них в колонках заиграла звуковая дорожка из видео для взрослых. При этом он добавил, что просматривал ЛГБТ-контент (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Рассказчик поначалу подумал, что его смартфон подсоединился к его беспроводным наушникам. Но затем на его телефон пришло уведомление о том, что соединение с автомобилем родителей было разорвано, благодаря чему он осознал свою ошибку. «Я сходил на вечеринку, и мне не задавали никаких вопросов, однако атмосфера была не та. Уверен, что, когда мы придем домой, мне устроят разговор на тему того, гей я или нет», — заключил он.

В комментариях некоторые пользователи признались, что попадали в аналогичные ситуации. Другие дали парню совет, как избежать неловкости в разговоре с родителями. «Скажи им, что тебя разыграли», «Чувак, тебе 19 лет, уверен, у тебя есть друзья-придурки, которые любят пересылать порно, замаскированное под новости или что-то подобное», — порекомендовали комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил посмотреть порно с девушкой и столкнулся с ее внезапной реакцией. Многие комментаторы сочли поведение его возлюбленной странным.