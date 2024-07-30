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04:36, 30 июля 2024Мир

США призвали сосредоточиться на решении внутренних проблем

Посол Антонов призвал США сосредоточиться на решении внутренних проблем

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтону следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом страны вместо выделения очередной помощи Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта», — подчеркнул он. Антонов добавил, что при этом Соединенные Штаты имеют рекордный уровень американского госдолга.

Ранее Антонов рассказал, что нежелание Вашингтона вести с Москвой диалог об угрозах в киберпространстве приводит к подрыву международной информационной безопасности. Комментируя утверждение Госдепа о том, что Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны России якобы причастно к кибератакам против ряда европейских стран, он подчеркнул, что подобные заявления делаются с целью очернить Москву.

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      Марина Совина
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