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21:45, 30 июля 2024Мир

США перестали платить зарплату осужденному в России военному

Вооруженные силы США перестали платить зарплату осужденному в РФ Блэку

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Вооруженные силы США перестали платить зарплату Гордону Блэку — американскому военному, осужденному в России за избиение женщины. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Reuters.

По словам одного их них, Блэка могут привлечь к ответственности в случае его возвращения в США после отбывания наказания в РФ. При этом представитель американских сухопутных войск рассказал агентству, что статус военнослужащего был изменен на «ограничен в гражданских полномочиях» — он не будет получать зарплату, однако его семья будет иметь возможность пользоваться существующими привилегиями.

«Когда Блэк вернется в США, это, вероятно, повлечет за собой последствия, за, по сути, неприемлемое поведение. Так что армия собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение», — заявил чиновник.

Ранее суд во Владивостоке вынес приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже. Он был признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев.

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      Артём Верейкин
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