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06:56, 30 июля 2024Мир

В Британии выступили с требованием к Шольцу

The Economist призвал Шольца более активно работать с проблемами ЕС
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен приложить больше усилий для разрешения проблем Европейского союза (ЕС). Об этом написал журнал The Economist.

«Без энергичной поддержки со стороны Германии некоторые вопросы, находящиеся на повестке дня ЕС, рискуют оказаться в подвешенном состоянии», — отмечается в публикации.

По мнению авторов материала, немецкие парламентские партии могут сфокусироваться на внутриполитической борьбе вместо общеевропейских вопросов. Национальные выборы в Германии вынудят их обеспокоиться внутренними проблемами страны ущерб европейской повестке дня.

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      Марина Совина
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