В бундестаге раскритиковали решение Шольца разместить ракеты США в Германии

Немецкая партия раскритиковала решение Шольца разместить ракеты США в Германии

Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али раскритиковала решение канцлера Германии Олафа Шольца позволить США разместить свои дальнобойные ракеты на немецкой территории. Об этом она заявила в комментарии газете Rheinische Post.

«Конечно, Шольц не должен был принимать столь далеко идущее решение, просто минуя парламент. В конце концов, мы говорим о мере, которая конкретно увеличивает риск войны для Германии», — сказала политик, назвав дислокацию американского ракетного оружия в ФРГ «военной эскалацией».

«Это очень опасный курс, от которого федеральное правительство должно отказаться», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае развертывания ракет США в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.