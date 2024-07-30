В Госдуму проник американский таракан

В здании Госдумы нашли американского таракана

В Госдуме нашли американского таракана. О том, что в знаменитом здании в Москве обнаружили насекомое, сообщает Telegram-канал Shot.

Таракана заметили в коридорах Госдумы. По словам очевидцев, сначала он ползал по фойе, а затем переместился в Малый зал.

По данным канала, насекомое является представителем вида американский таракан (Periplaneta americana). Эти тараканы считаются одними из крупнейших в мире. Длина насекомого составляет пять сантиметров, а вместе с усами — девять сантиметров. Как правило, американских тараканов не пугают люди.

Ранее россиянам раскрыли рабочий способ борьбы с тараканами в квартире. Эксперт по жилищному праву Виктор Федорук посоветовал сразу жаловаться в управляющую компанию, так как именно такие организации ответственны за избавление от насекомых в жилых домах.