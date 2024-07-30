В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

В Одесской ОВА объяснили переименование бульвара Жванецкого

Заместитель главы департамента культуры Одесской областной военной администрации (ОВА) Ярослава Ризникова объяснила причины переименования бульвара Жванецкого в городе. Ее слова передает издание «Страна.ua».

По ее словам, Михаил Жванецкий, будучи «мудрым, харизматичным и умным человеком, искренне любившим Одессу», тем не менее выбрал связать свою жизнь с Россией. Помимо этого, чиновник упомянула, что в 2019 году Жванецкий получил орден «За заслуги перед Отчизной» от президента России Владимира Путина.

Ранее в сети появилось распоряжение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с перечнем всех одесских топонимов, которые собираются переименовать. Бульвар Жванецкого изменит название на бульвар Военно-морских сил.