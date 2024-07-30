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13:51, 30 июля 2024Силовые структуры

В российском доме мужчина избил пенсионера ради нарезки и лимонада

В Перми мужчина избил пенсионера из-за нарезки и лимонада

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Перми мужчина избил пенсионера из-за нарезки и лимонада. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел 29 июля в доме на улице Моторостроителей. Пожилой мужчина поднимался к лифту, но сзади нему подошел фигурант. Он попытался вырвать пакет из рук пострадавшего, а затем ударил его в челюсть. Пенсионер упал, но нападавший продолжил его бить и вырывать пакет. В итоге грабитель забрал газировку и нарезку.

У потерпевшего диагностировали ушиб и рассечение челюсти. Нападавшего уже задержали.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области суд рассмотрит дело в отношении 56-летнего мужчины, расправившегося с 69-летним пенсионером.

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      Екатерина Кашурникова
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