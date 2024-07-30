В США допустили новые санкции против Венесуэлы

Reuters: санкции США против Венесуэлы будут зависеть от действий Мадуро

Санкционная политика США в отношении Венесуэлы будет зависеть от дальнейших действий президента страны Николаса Мадуро, чья победа на выборах, по данным Вашингтона, не соответствует реальным результатам голосования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники не смогли предъявить конкретных доказательств нарушений на выборах, однако один из них сообщил, что объявленные в Венесуэле итоги выборов «не соответствуют данным, которые мы получили через механизмы быстрого подсчета голосов и другие источники».

Согласно публикации, США не представили новых ограничений против Венесуэлы, но введение новых санкций будет зависеть от дальнейших действий новоизбранного лидера. По словам одного из источников, Вашингтон «будет принимать это во внимание, когда будет планировать, куда нам двигаться в отношении санкций против Венесуэлы».

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах.