ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру

Эксперт Марочко: ВСУ перебросили в район Часова Яра батальоны мобилизованных

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины. Об этом передает РИА Новости.

Марочко заявил, что ВСУ перебросили в район Часова Яра батальоны мобилизованных, опасаясь форсирования российскими силами канала «Северский Донец — Донбасс». По его словам, в задачи подразделений входит «недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу».

Военный эксперт добавил, что Киев формирует новые позиции в лесополосах вдоль канала, а также минирует береговую линию.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении расчета дронов ВСУ. По словам подполковника, украинские силы потеряли трех солдат.