«Элемент» получил кредит на производство силовой электроники

«Элемент» привлек 15 миллиардов от ВЭБ.РФ на производство силовой электроники

Группа компаний «Элемент» привлекла кредит в размере 15 миллиардов рублей в рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа» по специальной для промышленных предприятий ставке. Кредитором выступает государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта принято наблюдательным советом государственной корпорации.

Средства будут использованы для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Собственные инвестиции Группы компаний «Элемент в проект составили 4,5 миллиардов рублей, общая стоимость производства - 19,5 миллиардов рублей.

Новое предприятие станет первым в России серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих двух процентов до 70 процентов и значительно повысить уровень локализации силовой ЭКБ.

«Мы видим растущий спрос на компоненты силовой микроэлектроники, связанный с развитием современных видов электротранспорта и созданием соответствующей зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного. Создание первого серийного производства в России позволит нам в первую очередь обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами, а в перспективе — стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран», — отметил президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

Кластерная инвестиционная платформа предполагает предоставление заемных средств промышленным предприятиям по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции в течение льготного периода кредитования. Особые условия программы позволяют компаниям обслуживать привлеченный кредит без значительного увеличения долговой нагрузки.

Перечень приоритетной продукции утвержден межведомственной комиссией Минпромторга России на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья.

«Микроэлектроника — один из приоритетов деятельности ВЭБ.РФ. Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и других. В рамках проекта будет создано высокотехнологичное производство мирового уровня», — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.