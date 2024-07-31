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16:53, 31 июля 2024Путешествия

Мужчина пообещал девушке жениться, изнасиловал ее и был задержан в аэропорту при вылете

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Пассажира рейса в Австралию задержали при вылете в аэропорту индийского штата Хайдарабад за сексуальное насилие. Подробностями истории поделилось издание The Hindu.

29-летний Бандарам Свами переехал в Австралию около восьми месяцев назад и в начале июля улетел обратно в Индию из-за плохого самочувствия отца. Там он встретился с женщиной, с которой до этого познакомился в соцсетях. Они провели вместе несколько дней, после чего жительница города Райпур вернулась к себе домой.

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Как пишет издание, вскоре Свами, обещавший жениться на женщине, перестал отвечать на ее звонки и сообщения. Тогда она обратилась в полицию, которая завела на индийца дело по статьям «Половой акт с использованием обманных средств» и «Неоднократное изнасилование одной и той же женщины». Расследование инцидента продолжается.

Ранее туристка из Австралии подверглась групповому изнасилованию в Париже за несколько дней до начала Олимпиады. 25-летнюю девушку нашли в дезориентированном состоянии доставили в больницу.

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      Алина Черненко
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