Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

Проктолог Травникова: финансисты и IT-специалисты подвержены гиподинамии

Самая вредная сидячая работа — у финансистов и IT-специалистов, рассказала проктолог, к.м.н. Анастасия Травникова. Эти и другие опасные сидячие профессии она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Травниковой, финансисты и IT-специалисты проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95 процентах случаев. «Им немного уступают логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие — около 80 процентов случаев. Основная масса этих специалистов даже в обеденный перерыв предпочитает уютно расположиться в офисном кресле вместо прогулки на свежем воздухе», — отметила она.

Проктолог предупредила об опасности такой привычки. По ее словам, гиподинамия, то есть недостаток движения и низкая физическая активность, может спровоцировать развитие ожирения и венозного застоя крови в малом тазу, что, в свою очередь, приведет к геморрою. Во избежание этих осложнений она посоветовала делать короткую разминку в течение рабочего дня, заниматься спортом (например, плаванием) не менее получаса два-три раза в неделю, гулять на свежем воздухе.

Ранее проктолог Елена Смирнова перечислила продукты, помогающие от вздутия живота. Среди таких продуктов она назвала сельдерей — он борется с обезвоживанием, тем самым защищая от вздутия.