Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 31 июля 2024Забота о себе

Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

Проктолог Травникова: финансисты и IT-специалисты подвержены гиподинамии

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Самая вредная сидячая работа — у финансистов и IT-специалистов, рассказала проктолог, к.м.н. Анастасия Травникова. Эти и другие опасные сидячие профессии она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Травниковой, финансисты и IT-специалисты проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95 процентах случаев. «Им немного уступают логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие — около 80 процентов случаев. Основная масса этих специалистов даже в обеденный перерыв предпочитает уютно расположиться в офисном кресле вместо прогулки на свежем воздухе», — отметила она.

Проктолог предупредила об опасности такой привычки. По ее словам, гиподинамия, то есть недостаток движения и низкая физическая активность, может спровоцировать развитие ожирения и венозного застоя крови в малом тазу, что, в свою очередь, приведет к геморрою. Во избежание этих осложнений она посоветовала делать короткую разминку в течение рабочего дня, заниматься спортом (например, плаванием) не менее получаса два-три раза в неделю, гулять на свежем воздухе.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее проктолог Елена Смирнова перечислила продукты, помогающие от вздутия живота. Среди таких продуктов она назвала сельдерей — он борется с обезвоживанием, тем самым защищая от вздутия.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      На Олимпийских играх показали российский флаг

      В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу

      Украина за сутки провела восемь контратак в зоне СВО

      Российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше