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00:30, 31 июля 2024Наука и техника

ИИ в разы ускорил процесс создания ядерных реакторов

ИИ будет проектировать ядерные реакторы в разы быстрее человека

Фото: Mike Blake / Reuters

Американские ученые предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) при проектировании ядерных реакторов. Исследование было опубликовано в журнале Nuclear Engineering and Design.

По словам профессора Университета имени Бригама Янга (США) Мэтта Меммотта, на проектирование и создание ядерного реактора требуется несколько десятков лет и десятки миллиардов долларов. Меммотт нашел способ, как с помощью ИИ в разы ускорить этот процесс и сэкономить значительные суммы денег.

В материале говорится, что на проектирование и лицензирование реакторов в США уходит около 20 лет и миллиард долларов. На строительство затем придется потратить еще 5 лет и от 5 до 30 миллиардов долларов. По словам ученого, если привлекать ИИ, то можно сократить общие сроки на десятилетие или больше, сэкономив миллиарды долларов.

Мэтт Меммотт и его коллеги создали три лучших алгоритма, а затем выбрали самый лучший. В ходе эксперимента ИИ Меммотта удалось за двое суток спроектировать оптимальную конструкцию щита для ядерного реактора. Для сравнения, у специалистов американской компании Alpha Tech Research на это уходит около шести месяцев.

«Конечно, люди по-прежнему принимают окончательные решения по дизайну и проводят все оценки безопасности, но это экономит значительное количество времени на начальном этапе», — заметил Меммотта. По словам профессора, привлечение ИИ позволит значительно удешевить стоимость электроэнергии в будущем.

В середине июля ученые Национального научного агентства Австралии (CSIRO) показали, что искусственный интеллект может помочь решить проблему ошибок квантовых вычислений. По словам специалистов, преодоление этих ошибок является ключевым шагом на пути превращения квантовых компьютеров из экспериментальных устройств в практические инструменты.

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      Андрей Ставицкий
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