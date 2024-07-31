Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:26, 31 июля 2024Моя страна

Российские ученые разгадали тайну загадочных фигурок воинов в Челябинской области

ЮУрГУ: ученые из Челябинска разгадали тайну фигурок древних воинов с птицей

Фото: Getty Images

Российские ученые разгадали тайну загадочных фигурок древних воинов, найденных около 10 лет назад у реки в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Фигурки были найдены в Кунашакском районе недалеко от села Карино и их происхождение долгое время оставалось загадкой. Две фигурки, покрытые зеленым налетом, представляли собой воинов с птицей на плече. Их передали на изучение в ЮУрГУ. Выяснилось, что они сделаны из чистой меди.

Продвинуться в изучении объектов удалось директору НОЦ Евразийских исследований Александру Таирова и его коллеге из Государственного музея истории Южного Урала Алексею Шапиро. Они опубликовали совместный труд, в рамках которого сравнили артефакты с другими похожими фигурками, найденными в Южном Зауралье. В ходе исследования они установили много общего.

«В изображениях лиц, колчанов (горитов), кинжалов есть нечто общее и с изображениями, найденными южнее — на Устюрте в Казахстане. (...) Вероятно, фигурки олицетворяли погибших воинов – богатырей, представителей полукочевой гороховской культуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам специалистов, у фигурок воинов есть общее и с традициями иранской культуры, и с поверьями хантов.

Ранее в ходе раскопок в Омске в устье Оми были сделаны находки, свидетельствующие о том, что Омская крепость, положившая начало городу, могла быть создана не в 1716 году, как считается официально, а в 1628-м.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше