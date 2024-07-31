Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 31 июля 2024Россия

Российский школьник спас пострадавшую от взрыва дрона ВСУ соседку

В Курской области школьник спас соседку, пострадавшую от взрыва дрона ВСУ
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области школьник из города Суджа спас соседку, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Андрей Смирнов в Telegram.

По его словам, в ночь на 27 июля во дворе многоэтажного дома, где проживала россиянка, взорвался украинский дрон. В результате женщина, находившаяся в тот момент на улице, получила осколочные ранения. Она попыталась самостоятельно добраться до своей квартиры на втором этаже, однако потеряла сознание.

«Первым нашел раненую соседку Юрий Смольников. Парень не растерялся и вовремя остановил кровотечение, наложив жгут выше раны, — рассказал Смирнов. — Затем юноша быстро позвонил медикам и позвал соседей, которые продолжили оказывать женщине помощь до приезда скорой».

По словам главы региона, школьник получил необходимые навыки оказания первой помощи в рамках обучения, которое проводила местная администрация.

Ранее девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру во время обстрела Украиной села Беловское в пригороде Белгорода.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше