В Курской области школьник спас соседку, пострадавшую от взрыва дрона ВСУ

В Курской области школьник из города Суджа спас соседку, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Андрей Смирнов в Telegram.

По его словам, в ночь на 27 июля во дворе многоэтажного дома, где проживала россиянка, взорвался украинский дрон. В результате женщина, находившаяся в тот момент на улице, получила осколочные ранения. Она попыталась самостоятельно добраться до своей квартиры на втором этаже, однако потеряла сознание.

«Первым нашел раненую соседку Юрий Смольников. Парень не растерялся и вовремя остановил кровотечение, наложив жгут выше раны, — рассказал Смирнов. — Затем юноша быстро позвонил медикам и позвал соседей, которые продолжили оказывать женщине помощь до приезда скорой».

По словам главы региона, школьник получил необходимые навыки оказания первой помощи в рамках обучения, которое проводила местная администрация.

Ранее девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру во время обстрела Украиной села Беловское в пригороде Белгорода.

