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13:33, 1 августа 2024Россия

Армия России уничтожила пусковые установки Patriot в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Армия России уничтожила три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Выявленные цели были поражены дальнобойным оружием — авиацией, беспилотниками и ракетами, пояснили в военном ведомстве.

Помимо пусковых установок американского ЗРК, за минувшие сутки указанными средствами поражения были нанесены удары по железнодорожным эшелонам, пункту управления беспилотниками и районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Донецкой народной республике, где 30 июля был установлен контроль над населенным пунктом Ленинское. Занятие новых территорий позволило улучшить тактическое положение на соответствующем участке линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве.

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      Алан Босиков
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