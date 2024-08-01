Армия России уничтожила пусковые установки Patriot в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot

Армия России уничтожила три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Выявленные цели были поражены дальнобойным оружием — авиацией, беспилотниками и ракетами, пояснили в военном ведомстве.

Помимо пусковых установок американского ЗРК, за минувшие сутки указанными средствами поражения были нанесены удары по железнодорожным эшелонам, пункту управления беспилотниками и районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Донецкой народной республике, где 30 июля был установлен контроль над населенным пунктом Ленинское. Занятие новых территорий позволило улучшить тактическое положение на соответствующем участке линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве.

