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15:26, 1 августа 2024Экономика

Банковский вклад оказался выгоднее сдачи квартиры в аренду

ЦИАН: завести банковский вклад оказалось выгоднее, чем сдавать квартиру

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В крупных городах доходность от банковских вкладов оказалась в три раза выше, чем от сдачи квартиры в аренду. К такому выводу пришли эксперты ЦИАН. Их цитирует РИА Новости.

Оказалось, что доходность, на которую могут рассчитывать россияне-рантье, в среднем составляет 6,6 процента. В то же время ставки по депозитам уже выросли до 19 процентов.

За год ставка аренды однокомнатных квартир выросла в среднем на 29 процентов. Самый высокий доход от сдачи квартиры зафиксировали в Хабаровске, Калининграде и Ижевске. Там «однушка», приобретенная на вторичном рынке и отданная в аренду, принесет ее владельцу восемь-девять процентов годовых. Однако это все равно меньше, чем ставки по депозитам.

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Меньше всего дохода своим хозяевам арендованные квартиры приносят в Севастополе, Казани и Набережных Челнах. В столице показатель чуть ниже среднего — 6,2 процента, а в Санкт-Петербурге — 6 процентов.

В крупных городах России годовая аренда стоит около 330 тысяч рублей. В абсолютном выражении больше всего зарабатывают рантье Москвы (768 тысяч рублей за год), Сочи (697 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (506 тысяч рублей).

Ранее директор инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергей Сергеев заявил, что вложения в недвижимость отличаются такими преимуществами, как низкий уровень рисков, надежность и легкость даже для начинающих инвесторов. Кроме того, приобретение квартиры обезопасит сбережения от инфляции. Если возникнет надобность, такой актив всегда можно реализовать.

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