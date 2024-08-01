Байден отказался говорить с Путиным

Байден заявил о нежелании говорить с Путиным по обмену заключенными

Президент США Джо Байден заявил о нежелании говорить с российским лидером Владимиром Путиным по обмену заключенными. Об этом он сказал в ходе выступления, транслируемого сайтом Белого дома в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме того, глава государства раскритиковал кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В частности, Байден уличил бывшего американского лидера в том, что он не смог добиться освобождения заключенных. Таким образом, он подвергнул критике Трампа за заявления о способности освободить их без проведения обмена.

Ранее стало известно, что родственники граждан США, которых американская сторона планирует получить от масштабного обмена заключенными с Россией, прибыли в Вашингтон для встречи с Байденом.