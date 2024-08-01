Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 1 августа 2024Мир

Байден отказался говорить с Путиным

Байден заявил о нежелании говорить с Путиным по обмену заключенными

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о нежелании говорить с российским лидером Владимиром Путиным по обмену заключенными. Об этом он сказал в ходе выступления, транслируемого сайтом Белого дома в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме того, глава государства раскритиковал кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В частности, Байден уличил бывшего американского лидера в том, что он не смог добиться освобождения заключенных. Таким образом, он подвергнул критике Трампа за заявления о способности освободить их без проведения обмена.

Ранее стало известно, что родственники граждан США, которых американская сторона планирует получить от масштабного обмена заключенными с Россией, прибыли в Вашингтон для встречи с Байденом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев посоветовал освобожденным из российских тюрем «лихорадочно подбирать новые имена»

      Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

      Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      69-летний вдовец нашел любовь по переписке и лишился дома

      В России заявили об удовлетворенности обменом заключенными со странами НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше