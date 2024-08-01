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18:14, 1 августа 2024Мир

Байден встретится с родственниками обмененных заключенных

CNN: родственники обмененных заключенных встретятся с Байденом в Вашингтоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Родственники граждан США, которых американская сторона планирует получить от масштабного обмена заключенными с Россией, прибыли в Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Родственники обмененных заключенных в четверг прибыли в Вашингтон, где ожидают встречи с Байденом. Они нервничают и говорят, что успокоятся лишь тогда, когда увидят своих близких на родине и в безопасности», — передает телеканал.

Как отмечают авторы материала, родственники остановились в одном из отелей Вашингтона и ждут, когда они смогут увидеть «долгожданных» членов семьи.

Ранее турецкий канал NTV сообщил, что в обмене заключенных участвовали 26 человек. Из них 10 направятся в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США. Операция прошла при посредничестве управления национальной разведки Турции в Анкаре.

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      Дарья Устьянцева
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