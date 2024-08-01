Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 1 августа 2024Мир

Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

Reuters: Харрис встретит обмененных с Россией заключенных
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис встретит обмененных с Россией заключенных, включая журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и экс-морского пехотинца США Пола Уилана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вице-президент США Камала Харрис вернется в Вашингтон из Хьюстона, чтобы поприветствовать американцев, освобожденных в результате обмена пленными с Россией», — отмечается в материале агентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нежелании говорить с российским лидером Владимиром Путиным по обмену заключенными. Кроме того, глава государства раскритиковал кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В частности, Байден уличил бывшего американского лидера в том, что он не смог добиться освобождения заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

      Нюша опубликовала фото в обнажающем грудь топе

      Артемий Лебедев раскрыл впечатления от разговора с Кадыровым

      Врач рассказала о симптомах редкого рака ногтей

      Российский А-50У показали в образе небесного кита-локатора

      Путин помиловал Яшина и Кара-Мурзу

      Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

      Россия поблагодарила Лукашенко за помилование осужденного немца

      Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

      На Украине заявили об исчерпании источников финансирования ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше