Reuters: Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

Кандидат в президенты США Камала Харрис встретит обмененных с Россией заключенных, включая журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и экс-морского пехотинца США Пола Уилана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вице-президент США Камала Харрис вернется в Вашингтон из Хьюстона, чтобы поприветствовать американцев, освобожденных в результате обмена пленными с Россией», — отмечается в материале агентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нежелании говорить с российским лидером Владимиром Путиным по обмену заключенными. Кроме того, глава государства раскритиковал кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В частности, Байден уличил бывшего американского лидера в том, что он не смог добиться освобождения заключенных.