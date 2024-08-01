Израиль заявил о ликвидации журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации журналиста Al-Jazeera, обвинив его в работе на ХАМАС

Израиль заявил о ликвидации журналиста телеканала Al-Jazeera Исмаила аль-Гуля, обвинив его в работе на палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные опубликовали заявление, в котором сообщили о ликвидации человека, который помогал ХАМАС снимать и публиковать атаки против израильских сил. Его имя совпадает с именем погибшего корреспондента телеканала. Al-Jazeera накануне передавала, что Исмаил аль-Гуль и его оператор Рами ар-Рифи стали жертвами направленного против них обстрела со стороны Израиля в Газе.

«Армия обороны Израиля и израильское управление по безопасности ликвидировали террориста, который участвовал в нападении 7 октября и отвечал за запись и публикацию атак против сил ЦАХАЛ», — говорится в заявлении израильской армии.

Ранее ХАМАС опровергло официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевого крыла организации Мухаммада ад-Дейфа. До этого ЦАХАЛ совместно с израильской службой разведки ISA сообщила о ликвидации ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

