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15:55, 1 августа 2024Из жизни

Мужчина 35 лет искал убежище легендарного бандита XVIII века и нашел

В США мужчина нашел убежище легендарного бандита Доана после 35 лет поисков

Фото: K Steve Cope / Shutterstock / Fotodom

В США исследователь нашел убежище легендарного бандита времен Войны за независимость, которое искал с детства. Об этом сообщает радиостанция WHYY-FM.

Клинт Флэк, который работает экспозиционером Музея Мерсера в городе Дойлстаун, штат Пенсильвания, еще в детстве заинтересовался историей легендарной банды Мозеса Доана. Она действовала на территории штата во второй половине XVIII века — с 1774 по 1783 годы. Считается, что в нее входило шесть человек, включая лидера. Мужчины были из уважаемых семей квакеров и, помимо грабежей, занимались шпионажем в пользу Великобритании. Банда Доана грабила сборщиков налогов, а однажды угнала табун из 200 лошадей и продала их английским войскам в Филадельфии.

Флэк увлекся историей банды 35 лет назад, когда ему было восемь. Школьный библиотекарь показал ему газетную заметку 1859 года, в которой утверждалось, что сын автора с друзьями обнаружили в районе городка Букенгем в округе Бакс пещеру, где укрывались бандиты. В частности, в заметке описывался камень в стене пещеры с высеченной на нем надписью «1775 M».

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Когда Флэку было 10, он попросил владельца поместья, на территории которого находилась пещера, посмотреть ее, однако получил отказ. Позже пожилой мужчина вообще заявил мальчику, что нашел пещеру, однако залил ее бетоном, что было неправдой.

Только в 2019 году Флэк случайно познакомился с новым владельцем земли, на которой находится пещера, и узнал, что та цела. С тех пор они подружились с новым землевладельцем и стали исследовать пещеру вместе. В середине июля они обнаружили тот самый камень с надписью «1775 M», о котором писала газета в 1859-м. Более того, рядом с камнем стояла бутылка времен Войны за независимость США.

Флэк уверен, что банда Доана использовала пещеру в качестве укрытия во время набегов на местных сторонников независимости. Камень с надписью будет представлен на специальной выставке, посвященной Мозесу Доану и его подельникам.

Ранее израильские археологи обнаружили древнейшую ткань, окрашенную кермесом — пурпурным красителем из высушенных насекомых. Этот краситель был описан на страницах Библии.

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      Никита Савин
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