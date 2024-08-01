На Сахалине выловили устрицу-рекордсмена

На Сахалине выловили устрицу с рекордным количеством жемчужин

На Сахалине выловили устрицу, внутри которой обнаружилось рекордное количество жемчужин. На видеозапись, сделанную местным туроператором, обратил внимание в своем Telegram-канале Sakhalin Media.

«Эта устрица-рекордсмен была просто нашпигована жемчугом», — рассказал автор видео.

По словам местного жителя, после того, как из устрицы достали первый десяток перламутровых драгоценных камней, он перестал удивляться.

Уточняется, что житель российского региона выловил съедобный морской моллюск в лагуне Буссе, которая расположена у северо-восточного берега залива Анива в Охотском море. Всего из уникальной устрицы вытащили 45 жемчужин разного размера.

Ранее сообщалось, что житель Самары Александр Фурсов поймал в Волге огромного сома размером с человека. Рыбак назвал «малышом» свой улов в 187 сантиметров в длину и весом под 50 килограммов.