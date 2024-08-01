Минобороны России: ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тысяч военнослужащих. Это следует из сводок Минобороны России, подсчитало агентство ТАСС.

С 1 по 5 июля потери Киева составили до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля — до 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610.

Таким образом, общие потери Украины за июль составили до 60 630 военнослужащих. В среднем ежедневные потери противника составляют около двух тысяч человек, наиболее интенсивные направления — зоны ответственности российских группировок «Юг» и «Запад».

Ранее The Washington Post писала, что ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в том числе из-за изнуряющей летней жары. Среди других факторов истощения ВСУ и удачных наступательных действий российской армии журналисты WP указали нехватку солдат, а также предвыборную гонку в США.