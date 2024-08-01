Появилось видео с места обрушения потолка в водном комплексе в российском городе

Опубликовано видео с места обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке

Появилось видео с места обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть помещение с бассейнами. В одном из водоемов находится обломок крыши.

«Мы были вот в этом бассейне, на нас рухнула крыша, прямо на голову», — рассказала автор видео, показывая на плавающие обломки.

О ЧП в водном комплексе «Акватория» в российском городе стало известно ранее, 1 августа. Отмечается, что потолок рухнул в общем зале с бассейнами на площади 100 квадратных метров. В момент обрушения в комплексе находились люди.