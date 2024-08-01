Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:20, 1 августа 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще есть кабачки

Гастроэнтеролог Кашух: кабачки улучшают пищеварение и укрепляют кости и суставы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала россиянам о главных полезных свойствах кабачков. Об этом пишет издание Life.

Врач призвала чаще есть кабачки, потому что в их составе много клетчатки, кальция, калия, магния, фосфора, железа, витаминов С, К, РР, витаминов группы В. Благодаря столь обширному составу питательных веществ этот продукт улучшает пищеварение, укрепляет кости и суставы и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, объяснила Кашух.

Также гастроэнтеролог отметила, что кабачки — низкокалорийный овощ, поэтому строгих ограничений по их употреблению нет. По ее словам, взрослым людям в день можно съедать до 400 граммов этого продукта в сыром, запеченном или тушеном виде. При этом врач посоветовала не жарить кабачки на масле и не заправлять их майонезом, так как это резко повышает калорийность готового блюда и может привести к набору веса.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее Кашух назвала петрушку самой полезной зеленью. По ее словам, в петрушке содержится в три раза больше витамина С, чем в апельсине.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      В СПЧ прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

      На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

      На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

      Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

      Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

      Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

      Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

      Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

      Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше