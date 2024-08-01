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20:11, 1 августа 2024Путешествия

Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

Семья британцев отправилась на отдых в кемпинг и пожаловалась на грязь и волосы

Фото: Scott Goodwill / Unsplash

Семейный отдых британских туристов в шикарном кемпинге превратился в настоящий кошмар из-за «заляпанных какашками» стен туалетов и волос в ванной. Об этом недовольные путешественники рассказали Cornwall Live.

Уточняется, что супруги Сара и Адам, а также их двое детей отправились отдыхать на базу Parkdean Resorts Lizard Point в Корнуолле, Великобритания. Они заплатили за ночь 75 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей) и рассчитывали отдохнуть в комфортабельном и чистом жилье. Однако вместо этого семейство обнаружило испачканные фекалиями стены уборной и оставшиеся после постояльцев волосы и грязь в ванной.

Кроме того, на полу лежали гигиенические прокладки, а сливы были забиты. Отдыхающие пожаловались администрации кемпинга, но там заявили, что уборка проводится три раза в день. Тем не менее на следующее утро ситуация ничуть не изменилась.

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Сара решила не обращать внимание на беспорядок и попробовать насладиться отпуском, искупавшись с детьми в бассейне, однако и там в воде плавали волосы, заметила она.

«Мы хотим получить свои деньги обратно, но даже если они просто признают свою ошибку, это уже будет что-то», — заключила женщина.

Ранее россиянка побывала на базе отдыха «Фортуна» в Сочи и пожаловалась на грязный санузел, увидев который она «потеряла дар речи». По ее словам, унитаз в ее номере «не мыли неделями, если не месяцами».

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      Марк Успенский
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