Следователи заявили об отсутствии жертв обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

СК не подтверждает данные о погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Следователи не подтверждают информацию о жертве обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Алексея Невгада.

По данным СК, сейчас известно о восьми пострадавших. «Пока без смертельных случаев», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, не выжил один человек.

Взрыв газа на третьем этаже многоквартирного дома на Сибирской улице произошел утром 1 августа. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.