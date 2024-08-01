Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

Голландский турист отравился угарным газом на Майорке и не выжил

Голландский турист отравился угарным газом на испанском острове Майорка и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что 21-летнего молодого человека нашли бездыханным в арендованном жилье в зоне Плайя-де-Пальма этого популярного курорта Европы. Полиция выяснила, что газ мог просочиться из вышедшего из строя водонагревателя.

В рамках расследования стражи правопорядка изучили отзывы об объекте. Некоторые комментаторы отметили, что он был запущенным и грязным.

В конце июля британского туриста нашли бездыханным в отеле испанского Бенидорма при загадочных обстоятельствах. Когда друзья юноши вернулись в номер, он лежал на полу без сознания.